Наноспутник для исследования ионосферы подготовили к запуску

Наноспутник "Самсат-ионосфера" прошел наземные испытания и отправится на орбиту в начале ноября.

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Разработанный в Самарском университете им. Королева аппарат предназначен для исследования плазменной и магнитной оболочек Земли - ионосферы и магнитосферы, сообщили в пресс-службе вуза.

"Наноспутник "Самсат-ионосфера" собран, научная аппаратура установлена, спутник успешно прошел все наземные испытания и полностью готов к предстоящему запуску, запланированному на начало ноября этого года с космодрома "Восточный", - рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета имени Королева, профессор Игорь Белоконов.

По словам ученого, завершается подготовка к пусковой кампании 2024 года в рамках программы "Универсат-2024" госкорпорации "Роскосмос". К запуску готовится второй малый космический аппарат, созданный на спутниковой платформе, которую разработали в Самарском университете имени Королева. В рамках аналогичной программы в 2023 году в космос запустили первый наноспутник, построенный на платформе "SamSat-ION". На 2025 год запланирован запуск третьего спутника семейства.

Малый космический аппарат "Самсат-ионосфера" предназначен для исследования ионосферы - плазменной оболочки Земли и магнитосферы - магнитной оболочки, защищающей планету от излишней активности Солнца. Под ее влиянием происходят изменения концентрации электронов, что негативно влияет на работу спутниковой связи и навигации. Знания о состоянии ионосферы помогают прогнозировать и преодолевать перебои в работе систем радиосвязи, повышать точность позиционирования по спутниковым системам навигации и предсказывать землетрясения.

Подготовленный к запуску наноспутник представляет собой трехюнитовый кубсат размером 10х10х30 см. Аппарат будет работать на круговой солнечно-синхронной орбите с высотой около 550 км. "СамСат-Ионосфера" оснащен улучшенной версией программного обеспечения и модифицированной системой электропитания по сравнению с предыдущей моделью. Научная аппаратура наноспутника включает в себя датчик параметров плазмы, высокочувствительный выносной магнитометр, приемник навигационных сигналов научного назначения системы ГЛОНАСС.