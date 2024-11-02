В Госдуме усомнились в целесообразности введения допсбора на iPhone

Высказывание одного депутата не стоит приравнивать к позиции всего парламента. Необходимы заключения экспертов.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил член комитета нижней палаты парламента по промышленности и торговле Алексей Канаев.

«Многое будет зависеть от того, к каким решениям мы придём. Какие механизмы будут подталкивать поставщиков оборудования, продавцов и владельцев бренда следовать законодательным нормам. Не исключено, что один из вариантов, который был озвучен в ходе заседания комитета, это повышенные пошлины, которые приведут к росту цены на продукцию, будут тем самым подталкивать пользователей делать выбор в пользу других устройств. Но это только одна из развилок. Какое именно решение принять в законопроекте… Пока нет, это предмет дальнейших разговоров с экспертами, профессионалами, с отраслевым сообществом, с Минцифры, с Минпромторгом. В Госдуме 450 депутатов, каждый имеет свой голос, любое предложение одного нельзя приравнивать к предложению всей Госдумы. Это одна из десятка идей, которая только будет обсуждаться в случае поддержки законопроекта, который внесли коллеги в первом чтении. Какие это будут механизмы — это предмет диалога, в том числе с гражданами страны».

Инициатива обложить iPhone дополнительным сбором поступила от депутата Владимира Гутенёва. Комитет ГД по промышленности и торговле на заседании рекомендовал принять документ в первом чтении, сообщает «Парламентская газета». Цена на смартфоны американской компании в случае принятия поправок вырастет. Деньги от сборов могут направить на поддержку российских производителей.

Такие поправки могут рассмотреть в ноябре, ко второму чтению законопроекта, обязывающего продавать гаджеты только с возможностью предустановки на них российских программ.