Археологи рассказали, что было на месте современного Орла

Результаты раскопок в центре современного Орла подтвердили предположение о том, что на этом месте раньше был древнерусский город. Об этом рассказал РИА Новости научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш.

По его словам, археологи вскрыли участок за городскими валами, где в XVI веке была построена Орловская крепость, и нашли слой древнерусского городского поселения, который распространен в общей сложности на четыре-пять гектаров.

«[Слой] насыщен древнерусской керамикой, там есть фрагменты браслетов, другие предметы. На основании этих и более ранних находок мы можем определить ранний хронологический горизонт концом XI – началом XII века», - пояснил он.

Одной из самых интересных находок, возраст которой удалось установить достаточно точно, стала торговая печать-пломба из свинца. С одной стороны она отмечена родовым знаком Рюриковичей, с другой - кириллической буквой «П».

«Эта пломба принадлежала, вероятно, киевскому воеводе, тысяцкому Путяте Вышатичу (сын Вышаты Добрынича, внук Добрыни Никитыча). Он служил князю Святославу II Язиславичу, который правил Киевом в 1093-1113 годах», - рассказал археолог.

Ученые также нашли погребенные останки нескольких человек, которые указывают на события монгольского нашествия. По предположению археологов, на этом месте существовал «целый русский город», который служил, в том числе, и для контроля за передвижениями по Оке и рядом с ней.

Ранее во время раскопок в 4-м Крутицком переулке в Москве археологи обнаружили старинный костяной циркуль, датируемый концом XVIII — началом XIX века. По мнению специалистов, хозяином инструмента мог быть студент или инженер, живший во времена Павла I или Александра I. Ранее в столице подобные артефакты не встречались.