В России показали iPhone «Победоносец» за 619 тысяч рублей

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила новый эксклюзивный iPhone 16 Pro, посвященный Дню народного единства. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

© Caviar

iPhone «Победоносец» на крышке имеет объемное изображение Георгия Победоносца, покрытое 24-каратным золотом 999 пробы и ювелирной эмалью. Дизайн устройства подчеркивает глубокий символизм: крылья ангела символизируют стремление к духовным идеалам и связь с божественным началом. Знамя Святого Георгия, покрытое ювелирной эмалью в цветах российского герба, представляет собой знак лидерства и единства, а копье — борьбу со злом и защиту от врагов.

Корпус устройства изготовлен из авиационного титана с черным PVD-покрытием, которое часто используется при производстве швейцарских часов. Главные элементы дизайна — изображение Святого Георгия, крылья ангела и наконечник копья — покрыты золотом 999 пробы.

Кроме того, на крышке устройства выгравировано выражение «Купно за едино. Вместе за одно!» — девиз народного ополчения, воодушевляющая фраза, которая стала неотъемлемой частью празднования Дня народного единства.

Модель «Победоносец» поставляется в подарочном футляре, дополненном видео-сопровождением. Цены на этот эксклюзивный iPhone 16 Pro начинаются с 619 тыс. руб., а за iPhone 15 Pro просят от 569 тыс. руб.