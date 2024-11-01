Дуров обвалил доходы кибермошенников

Доходы кибермошенников сократились после заявления Дурова
Доходы кибермошенников, работающих по схеме «Мамонт», сократились после одного из заявлений основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию F.A.C.C.T.
Вышеуказанная схема предполагает хищение денег и данных банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки. Предприниматель ранее заявил, что мессенджер может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы.
Дуров обратил внимание на то, что аферисты начали использовать поиск в мессенджере для продажи незаконных товаров. Однако, как уточнил он, модераторам удалось сделать поиск в мессенджере намного безопаснее. Такой контент там больше найти нельзя. Также он сообщил, что мессенджер раскрывает властям IP-адреса и номера телефонов преступников в соответствии с политикой конфиденциальности в случае получения «правильно оформленного юридического запроса по соответствующим линиям связи».
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Подобные сообщения снизили доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт». За месяц они упали в среднем на 22% — с 58 млн до 45 млн рублей.