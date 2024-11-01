Выход складного OnePlus Open 2 перенесли

OnePlus отложила выпуск своего складного смартфона Open 2 до 2025 года, что может быть на руку Samsung.

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Хотя новый складной смартфон от OnePlus ожидался уже этой осенью, компания предпочла сосредоточиться на выпуске традиционного флагмана, отложив обновление линейки Open.

Это решение может помочь OnePlus реализовать значительные улучшения, такие как процессор Snapdragon 8 Elite, увеличенный до 5700 мАч аккумулятор и поддержку беспроводной зарядки. Все это делает ожидание более оправданным.

Для Samsung перенос также может быть полезен. Galaxy Z Fold 7, который должен появиться летом 2025 года, возможно, не предложит значительных улучшений и может отстать от Open 2 по некоторым параметрам, если будет вдохновлен недавней, ограниченной серией Z Fold Special Edition.

В свою очередь перенос новинки от OnePlus даст корейцам фору.