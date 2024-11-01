В сеть слили данные о планшете Google, который выйдет лишь в 2027 году

Google снова возвращается к теме планшетов. И хоть Pixel Tablet 2 еще не вышел, утечка раскрыла первые детали о Pixel Tablet 3, который планируют выпустить только в 2027 году.

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По информации от Android Authority, новый планшет получит дополнительный USB-C порт, который будет поддерживать DisplayPort для подключения до четырех дисплеев.

Также сохранится набор контактов для зарядного дока, что позволит планшету работать как умный дисплей, аналогично Nest Hub Max.

В основу Pixel Tablet 3 ляжет процессор Tensor G6 от Google, однако его версия, предназначенная для планшета, может оказаться менее мощной, чем чипы для смартфонов Pixel.

Сменив производителя на TSMC, Google, возможно, будет деактивировать некоторые функции TPU для создания бюджетных версий чипа, что ограничит производительность ИИ.