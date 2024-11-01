Уникального морского ящера нашли на берегах Волги

Уникальный скелет морского ящера, жившего в раннем меловом периоде 130 миллионов лет назад, нашли на территории парка «Ундория» в Ульяновской области. Об этом палеонтологи сообщили во «ВКонтакте».

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В начале октября на берегах Волги палеонтологи заметили огромную готеривскую септарию с костями морской рептилии. На ее поверхности рассмотрели фаланги пальцев хищного плиозавра. Затем еще в одной септарии, находившейся вблизи, нашли челюсти — их извлекли и на катере доставили ундоровским ученым.

На данный момент, как отмечается, детально рассмотреть останки морского ящера невозможно. Но специалисты будут и дальше постепенно исследовать септарию.

Плиозавры с их короткой шеей являются разновидностью плезиозавров — ящеров с ластами и бочкообразным телом. В настоящее время их останки находят на территории древних морей.

В начале осени аммонит гигантских размеров неожиданно нашли палеонтологи под Самарой. Помимо этого, необычную находку возрастом более 200 миллионов лет сделали в Приморье — там ученым удалось отыскать вымершего головоногого моллюска с красивой раковиной.

Археологи недалеко от Воронежа также откопали необычный «мешочек мага» и кости мамонта. Летом же палеонтологи поехали исследовать Иркутскую область. В итоге там они нашли окаменелости древних рыб и тараканов, живших 180 миллионов лет назад на юге Сибири.