Ученые изучили посмертные «танцы» тела человека

Австралийские ученые доказали, что движения тел после смерти — не выдумка, а естественный процесс мумификации. Об этом в пятницу, 1 ноября, пишет Forensic Science International: Synergy.

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Во время наблюдения за процессом разложения трупов исследовательская группа из Австралийского экспериментального центра тафономии фиксировала их движения на камеру.

Первоначальной целью исследования было отследить этапы разложения трупа. Для этого в гробу были установлены камеры, которые делали снимки каждые 30 минут. Эксперты заметили, что на снимках труп двигался, шевелил руками и ногами.

Ученые пришли к выводу, что причиной этого движения была мумификация. В процессе высыхания связки теряют воду и сжимаются. Это и заставляет конечности двигаться, передает издание.