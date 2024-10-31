Дуров анонсировал «приближение» Telegram к формату медиаплатформы

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал обновления в приложении, которые «приблизят» его к формату медиаплатформы.

По словам Дурова, сегодняшнее обновление добавит возможность оптимизировать залитые в Telegram видеоролики для большего удобства пользователей. При этом, мессенджер будет оптимизировать их качество самостоятельно, исходя из скорости соединения каждого отдельного пользователя. Ранее передача видео в Telegram работала не так — все ролики отображались в том же формате, в котором были загружены.

«С сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения», — рассказал он.

Ранее Telegram оштрафовали за отказ удалить каналы с призывами отделить Урал от России.