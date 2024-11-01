Создана нить, способная превратить одежду в зарядную станцию

Ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции изобрели шелковую нить, которая способна превратить одежду в зарядную станцию. Она покрыта проводящим пластиком и придает текстилю свойства генератора электроэнергии.

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Авторы разработки пояснили, что термоэлектрический текстиль преобразует разницу температур между человеческим телом и окружающим воздухом в электрический потенциал. В перспективе к нему можно будет подключить датчики, к примеру, для контроля сердцебиения, и он начнет питать их без батареек.

Ученые разработали новый тип нити. Для этого они использовали недавно открытый тип полимера, который обладает исключительной стабильностью при контакте с воздухом и в то же время хорошей электропроводностью.

Затем команда изготовила два термоэлектрических генератора: пуговицу, пришитую нитью, и кусок ткани с вшитыми нитями. Когда текстиль поместили между двумя поверхностями с разной температурой, на измерительном приборе стало увеличиваться напряжение. Эффект был связан с разницей температур и количеством проводящего материала в текстиле.

Так, более крупный кусок выдал 6 милливольт при перепаде температур в 30 градусов Цельсия. Теоретически его можно использовать для зарядки портативных электронных приборов через USB-разъем.

Нить сохраняла эффективность в течение года. Она также осталась работоспособной после нескольких стирок в стиральной машине, сообщает Advanced Science.