Пользователи iPhone и iPad в России пожаловались на сбои в GPS

Владельцы устройств Apple в России стали сталкиваться с проблемами при определении своего местоположения. В частности, с подобными неполадками столкнулись и читатели ресурса iPhones.ru. Проблема затрагивает iPhone и iPad с сотовым модулем, а также iPad и компьютеры Mac, в которые такой модуль связи не встроен.

Проблема проявляется себя по-разному. В одном случае iPhone может показывать местоположение на расстоянии 50-100 км от текущей точки нахождения пользователя, в другом – Mac в принципе не может определить геопозицию, выдавая ошибку. Подобный сценарий возможен в разных приложениях, включая системные. При этом определение даты и времени по геопозиции в iOS и macOS работает без сбоев.

Не похоже, что проблема связана с конкретным устройством или версией операционной системы. По данным iPhones.ru, пользователи начали жаловаться на проблемы с GPS в РФ еще в мае 2024 года, когда была актуальна iOS 17.5. После выхода последующих версий ОС жалобы на GPS также появлялись.

В случае с Россией ошибка в определении геопозиции, считают в издании, может быть связана со сбоями GPS, которые наблюдаются в крупных городах, таких как Москва, Ярославль, Воронеж и не только.