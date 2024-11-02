В Госдуме посоветовали отключить важные аккаунты от сервисов Google

Связанные с сервисами Google важные аккаунты стоит перевести на российские аналоги, чтобы обезопасить личные данные.

Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Любые важные аккаунты, которые так или иначе сегодня связаны с сервисами Google, я рекомендовал бы перенастроить», — отметил он.

Немкин призвал не рисковать конфиденциальной информацией, доверяясь корпорации, которая «давно не заботится о пользователях», и рекомендовал отказаться от привычки привязывать важные аккаунты к почтовому сервису Google.

«Госуслуги» призвали пользователей сменить почту Gmail

30 октября «Госуслуги» разослали сообщения пользователям, у которых к аккаунту привязан почтовый ящик Gmail от Google, с предложением заменить почту на отечественную. В рассылке говорится, что недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. В связи с этим «Госуслуги» не могут гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать.