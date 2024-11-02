Депутат Немкин рекомендовал не привязывать важные аккаунты к сервисам Google

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин посоветовал россиянам отключить от сервисов Google аккаунты, подключённые к государственным или банковским ресурсам, и перевести их на российские аналоги для сохранения и безопасности данных.

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По его словам, использование продуктов зарубежных вендоров в любом формате представляет собой серьёзные риски, а предоставлять доступ к личной информации тем компаниям, которые выстраивают свою работу полностью под диктовку правительства США и в целом придерживаются русофобской политики, как минимум нелогично.

«В целом любые важные аккаунты, которые так или иначе сегодня связаны с сервисами Google, я рекомендовал бы перенастроить. Не стоит рисковать своей конфиденциальной информацией, доверяясь ИТ-гиганту, который давно не заботится о пользователях», — цитирует Немкина РИА Новости.

Ранее портал «Госуслуги» уведомил пользователей с аккаунтом Gmail о возможных проблемах с получением кода подтверждения и рекомендовал указать альтернативный почтовый сервис.

Также эксперты в области технологий прокомментировали в беседе с RT возможные проблемы у пользователей «Госуслуг» с аккаунтом Gmail с получением кода подтверждения.