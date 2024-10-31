В Минцифры предложили маркировать входящие звонки для защиты от спама

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило законопроект об обязательной маркировке звонков для защиты от спама. Об этом сообщил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры РФ Дмитрий Тур, передает CNews.

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«Будет создана объединенная база данных, в которой операторы смогут обмениваться «этикетками» звонков. Это взаимодействие должно будет происходить на уже существующих рыночных принципах», — сказал глава департамента.

Тур уточнил, что законопроектом предлагается маркировать все звонки юридических лиц, а также массовые звонки. Точные критерии для данного решения будут определены правительством.

Также глава департамента Минцифры добавил, что услугу планируют сделать бесплатной для всех абонентов. При этом юридические лица будут обязаны предоставить сведения о своей компании оператору связи.

В начале октября Минцифры подготовило проект федерального закона, которым планировало обязать мобильные операторы начать блокировать анонимные спам-звонки, если компании не раскроют информацию о целях вызова.