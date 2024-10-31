Космонавт высказался о плане Маска по колонизации Марса

Технических возможностей для колонизации Марса пока нет, заявил летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что американский предприниматель Илон Маск имеет право об этом фантазировать, но осуществить замыслы такого масштаба пока невозможно. Он напомнил, что бизнесмен уже не первый раз говорит о возможности колонизировать Марс.

Эта идея жизни на Марсе начала обсуждаться лет десять тому назад. Насколько я помню, сам Илон Маск об этом и говорил, поэтому это совсем не новый его посыл. Но фантазировать каждый имеет право. Лично я пока не вижу никаких технических возможностей, чтобы замысел такого масштаба осуществить, — пояснил Борисенко.

Ранее Маск заявил, что спасением человечества от вымирания могут стать многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители, примером которых является корабль Starship. В компании SpaceX, занимающейся разработкой Starship, заявляют, что космическая система позволит не только выводить спутники на орбиту, но и совершать полеты на Луну, Марс и к более далеким небесным телам.

Замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян ранее сообщил, что Китай планирует осуществить высадку тайконавтов на Луну к 2030 году. По его словам, в связи с этим уже ведутся испытания пилотируемого космического корабля «Мэнчжоу».