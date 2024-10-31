Экс-сотрудник Пентагона показал фото «корабля-носителя» НЛО

Бывший сотрудник Пентагона Луис Элизондо показал на мероприятии уфологов изображение «корабля-носителя» НЛО, сделанное в Румынии. Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты отметили, что Элизондо ранее прославился тем, что раскрыл данные о секретной правительственной программе по исследованию НЛО стоимостью $22 млн.

На фотографии был хорошо различим парящий в небе сверкающий дискообразный объект, похожий на небольшой город.

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Демонстрация «летающего мини-города», отметили журналисты, вызвала резкую критику со стороны скептиков, верующих и даже военных.

Старший сержант ВВС США Джереми Макгоуэн заметил, что ранее Элизондо нередко рассказывал о НЛО. Он добавил, что так называемый «материнский корабль» хорошо вписывается в схему, описанную в прошлых заявлениях этого человека, в которых было немало откровенной лжи и фальсификаций.