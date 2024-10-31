«Мешок инопланетных яиц» удивил экологов в Нидерландах

Загадочный «мешок инопланетных яиц» нашли в канале нидерландском Утрехте. Как сообщает Daily Mail, им оказалась колония микроскопических животных, известных как водяные мешковые бриозоа, однако находка все равно удивила экологов.

Как объяснила эколог Анна Нейс, большой мешок образуется сразу из нескольких бриозоа, которые объединяются в колонию. Он может достигать двух метров в диаметре и прикрепляться к различным объектам. И хоть находка является экзотической для Нидерландов, Нейс заверила, что для окружающей среды она опасности не представляет.

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Бризоа впервые нашли в Европе в 1883 году. Недавно крупные скопления животных также заметили в водохранилище McGee Creek в Оклахоме — некоторые местные жители даже стали называть их «инопланетными яйцами»

В публикации отмечается, что бризоа представляют собой крошечных бесчерепных животных, которые питаются бактериями и фитопланктонам. Вид крайне древний — ископаемые останки его представителей возрастом более 500 млн лет находят по всему миру.