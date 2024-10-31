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«Мешок инопланетных яиц» удивил экологов в Нидерландах

Загадочный «мешок инопланетных яиц» нашли в канале нидерландском Утрехте. Как сообщает Daily Mail, им оказалась колония микроскопических животных, известных как водяные мешковые бриозоа, однако находка все равно удивила экологов.

«Мешок инопланетных яиц» удивил экологов в Нидерландах
© globallookpress.com

Как объяснила эколог Анна Нейс, большой мешок образуется сразу из нескольких бриозоа, которые объединяются в колонию. Он может достигать двух метров в диаметре и прикрепляться к различным объектам. И хоть находка является экзотической для Нидерландов, Нейс заверила, что для окружающей среды она опасности не представляет.

© Соцсети

Бризоа впервые нашли в Европе в 1883 году. Недавно крупные скопления животных также заметили в водохранилище McGee Creek в Оклахоме — некоторые местные жители даже стали называть их «инопланетными яйцами»

В публикации отмечается, что бризоа представляют собой крошечных бесчерепных животных, которые питаются бактериями и фитопланктонам. Вид крайне древний — ископаемые останки его представителей возрастом более 500 млн лет находят по всему миру.