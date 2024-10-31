В России скоро появится новый грузовой беспилотник самолетного типа

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) готовится к проведению летных испытаний беспилотника самолетного типа «Сарма». «Сарма» разработан для выполнения агротехнических работ и доставки грузов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на завкафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок вуза Дениса Котина.

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Котин сообщил, что НГТУ совместно с СибНИА имени Чаплыгина готовятся к проведению летных испытаний беспилотника «Сарма» и проходят процедуру сертификации. Он также отметил, что разработанный электродвигатель для воздушного судна уже успешно прошел все испытания.

Беспилотник «Сарма» был впервые представлен в мае 2024 года в вузе. Он имеет вес 155 кг, размах крыла 12,2 м и длину 5,2 м. Дальность полета «Сармы» составляет 1200 км, а крейсерская скорость равна 100 км/ч. Грузоподъемность достигает 120 кг.

Особенностью беспилотника является его высокая энергоэффективность, достигаемая за счет отсутствия пилота, энергоэффективной аэродинамической схемы и гибридной силовой установки. Бензиновый двигатель совместно с электродвигателем обеспечивает легкий взлет и набор высоты. После взлета в работает только ДВС. Мощный генератор обеспечивает автономную работу электронных систем.