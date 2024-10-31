Ученый вычислил оптимальную форму бокалов для охлаждения пива

Бразильский ученый из Федерального университета Сан-Жуан-дель-Рей в Клаудио Пеллегрини рассчитал оптимальную форму бокала, позволяющую пиву оставаться холодным как можно дольше. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

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Предыдущие работы и множество неофициальных свидетельств говорят, что потребители пива предпочитают холодный напиток — как правило, настолько холодный, насколько это возможно. Многие из таких любителей пива также предпочитают пить свои напитки из прозрачного стакана.

В новом исследовании профессор Пеллегрини постарался найти оптимальную геометрию стеклянной емкости для пенного напитка.

В своих расчетах ученый не учитывал такие факторы, как тепло держащей стакан руки или типы стекла, сосредоточившись на форме посуды и скорости теплообмена жидкости с внешней средой.

Специалист предположил, что наилучшей формой будет бокал с толстым основанием и плавной кривизной стенок. Это позволит избежать нагрева со стороны дна, распределив его по бокам и верхней части.

Проведя расчеты, Клаудио Пеллегрини обнаружил, что заданным параметром лучше всего соответствует самый популярный пивной стакан с узким основанием и более широким горлом.

Профессор Пеллегрини отметил, что наилучшее охлаждение пиво обеспечивает бокал небольшой емкости, однако такая посуда снизила бы удовольствие от потребления популярного напитка.