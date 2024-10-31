Марсоход вскрыл кусок породы и обнаружил необычные зеленые пятна

Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе необычные пятна под куском породы. Как рассказали в NASA, особенным сюрпризом стали бледно-зеленые пятна — их образование в некоторых случаях происходит при участии микробов.

Марсоход изучает дно кратера Езера. Как установили палеонтологи, 49-километровая вмятина образовалась после падения астероида 3,8-3,9 миллиарда лет назад, всего через 700 млн лет после формирования самого Марса и всей солнечной системы. Вскоре после этого она заполнилась водой. К Езере примыкает целая сеть извилистых структур, которые, по заверениям геологов, являются речными руслами.

Недавно Perservance обнаружил примечательный камень в районе устья древней реки Неретвы. Сверху он «проржавел» от окисленного железа, однако под отколотыми инструментом фрагментами нашлись участки разных цветов. Особенное внимание привлекли светло-зеленые пятна — по словам исследователей, это цвет восстановленного железа. На Земле такие образуются, когда вода просачивается сквозь породу и запускает в ней реакцию восстановления. Порой эта реакция проходит с участием живых микроорганизмов.

Кроме того, отметины могут быть следами разложения органических веществ, которые создали условия для восстановления. К сожалению, ученым не удалось должным образом разместить над камнем инструменты марсохода, из-за чего состав зеленоватых пятен установить не удалось.

Отметим, что во время «молодости» Езеры марсианская атмосфера по плотности была равна земной, а воздух прогревался до +50 градусов. По этой причине ученые и ищут там жизнь, ведь в таких условиях она могла образоваться, хоть и в наиболее примитивном, одноклеточном виде.