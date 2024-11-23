Бурлящие льды и горячее сердце: самые необычные факты о Плутоне

Хотя астрономы до сих пор спорят о месте Плутона в пантеоне планет, никто не может оспорить тот факт, что он крайне занимателен с точки зрения науки. На карлике, некогда разжалованном из списка планет, скрывается огромное множество секретов, потенциально способных перевернуть наше представление о космосе. Журнал Smithsonian поделился самыми любопытными находками с Плутона.

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На Плутоне — странные льды

Плутон, будучи крайне холодной планетой, содержит виды льда, не существующие на планетах, находящихся ближе к Солнцу. Прежде всего, водяной лед: из-за того, что температура на Плутоне гораздо ниже нуля, любая вода на его поверхности твердая, как скала. Но другие, более интересные виды льда, состоят из волатильных субстанций. Например, метана, азота и окиси углерода. На Земле эти химикаты присутствуют лишь в форме газа, однако на Плутоне они циркулируют между газообразным и твердым состоянием. А их бесконечный цикл преобразований формирует динамичный ландшафт Плутона.

Также стоит упомянуть, что, в отличие от водяного льда, замороженный метан и азот больше похожи на пластилин. Они формируют ледники, которые со временем растекаются и расплющиваются в огромные равнины. Большая часть топографических черт Плутона — работа метанового и азотного льда.

Плутон — геологически насыщенный

Несмотря на свои маленькие размеры, внутри Плутона по-прежнему пылает пламя. Он постоянно стирает старые морщины и неровности на собственной поверхности за счет остаточного тепла, подпитывающего геологические перестановки. Из-за этого на Плутоне почти нет кратеров, зато много гор, складок местности и каньонов, проходящих в параллели близ северного полюса.

Одна из наиболее интригующих достопримечательностей Плутона — ковер из «пузырей», покрывающий заледеневший регион под названием равнина Спутника. Каждый из таких пузырей состоит из взмученного льда: по мере того, как внутренний жар Плутона пробивается на поверхность, он перемешивает мягкий азотный лед, создавая своего рода карманы.

Ученые пока не знают, почему ядро Плутона до сих пор не остыло. Вероятно, оно содержит радиоактивные элементы, которые служат дополнительным источником тепла. А другая теория утверждает, что кора Плутона имеет изолирующий слой метана — он якобы замедляет рассеивание тепла от ядра.

На Плутоне есть атмосфера

Долгое время ученые считали, что гравитация Плутона слишком слаба, чтобы удерживать газы, или что планета слишком холодная, для поддержки газообразной атмосферы. Они оказались неправы по обоим пунктам. На Плутоне действительно есть атмосфера, состоящая преимущественно из азота, причем аппарат New Horizon насчитал аж 20 слоев воздуха. Для контекста, Луна гораздо больше Плутона, однако никакой атмосферы у нее нет.

У Плутона есть огромный спутник

А точнее, целых пять спутников, и один из них, Харон — настоящий гигант. Его обнаружили в 1978 году, когда ученые заметили, что каждые шесть дней Плутон будто бы становился длиннее: на самом деле, это Харон выглядывал из-за горизонта.

Харон всего на 50% меньше Плутона по размерам: это самая маленькая разница между планетой и спутником в нашей Солнечной системе. По факту, Харон настолько тяжелый, что он влияет на вращение Плутона.

Внутренности Плутона могут быть влажными

Под поверхностью Плутона может скрываться неожиданно влажная «начинка». Ученые подозревают, что планета скрывает огромный океан жидкой воды. Хотя ни у кого нет прямых доказательств его существования, есть признаки, которые намекают на его присутствие. Например, на поверхности Плутона есть большие трещины, которые можно объяснить медленным замерзанием подземных резервуаров. Вода расширяется, а нарастающий лед раскалывает твердую кору.

Но как на холодном Плутоне может быть жидкий океан? Теоретически, это возможно из-за того, что в воде растворен аммиак, выполняющий роль антифриза. Если на Плутона действительно есть жидкий океан, то его можно поставить в один ряд с Европой и Энцеладом — любой океан потенциально может быть обитаемым.