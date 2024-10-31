В британском поместье эпохи Тюдоров обнаружили «ведьмины знаки»

Представители государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии рассказали об обнаружении десятков «ведьминых знаков» и проклятия на стенах дома, построенного в позднем Средневековье. Как сообщает организация на своем сайте, символы нашли в поместье Гейнсборо Олд Холл в графстве Линкольншир.

Гейнсборо Олд Холл является одним из наиболее сохранившихся позднесредневековых поместий Британии, которое в 1460 году построил сэр Томас Бург. Король Генрих VIII, монарх из династии Тюдоров, дважды посещал его — в 1509 году и в 1542-м. Во второй визит его сопровождала пятая жена, королева Екатерина Говард. После пребывания в Гейнсборо ее обвинили в неверности и казнили.

Позже поместьем завладела семья купцов Хикманов из Лондона, а сейчас Гейнсборо считается государственным памятником. За прошедшие столетия его внешний вид мало изменился, а в комплексе сохранился общий зал со сложной крышей и самая полная на территории Британии средневековая кухня.

Сотрудников комиссии заинтересовали знаки, выцарапанные на внутренних и внешних стенах здания. В течение двух лет они наносили их расположение на карту и разгадать смысл. Большинство отметок находится в крыле, предназначенном для слуг, однако некоторые начерчены и в большом зале. Именно на его стене эксперты нашли маленькую пентаграмму — она однозначно ассоциируется с наложением проклятия. Рядом с ней нанесено имя «Хиккман» в перевернутом виде — именно он и стал целью «черной магии».

Однако большинство отметок составляют «ведьмины знаки». Обычно это круги с шестиугольниками из лепестков внутри. Они представляют собой символы защитной магии — считается, что они должны отвращать зло. Несмотря на название, отпугивать они должны были именно ведьм, демонов, а также защищать обитателей от проклятий.