Израильские археологи обнаружили поселение возрастом около 5 тысяч лет

Археологи из Управления древностей Израиля (IAA) обнаружили поселение возрастом около 5 тысяч лет во время раскопок неподалеку от города Бейт-Шемеш. Как сообщает Heritage Daily, специалисты нашли следы большого общественного здания, которое, вероятно, служило местом для проведения ритуалов.

В ходе раскопок во внутренних помещения сооружения было найдено 40 целых сосудов, произведенных еще в раннем бронзовом веке (3500—2100 лет до н.э.) В эту эпоху в древнем Израиле происходили глубокие преобразования, которые сопровождались возникновением сложных социальных иерархий, первых общественных систем и значительным ростом населения. Кроме того, ускорилась урбанизация, о чем свидетельствует появление укрепленных городов, общественных зданий.

Найденные емкости попали в здание непосредственно перед тем, как его забросили, считают археологи. Будущий анализ позволит выяснить, что в них содержалось: нефть, вода, зерно или экзотические масла.

Учитывая размеры сооружения и архитектурные элементы, эксперты предполагают, что оно могло быть общественным зданием или храмом. Если догадка подтвердится, то оно станет одним из древнейших подобных зданий, обнаруженных в Иудейской низменности.