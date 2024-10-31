Ученые запечатлели последние мгновения кометы «Хэллоуин»

Комета «Хэллоуин» испарилась, сблизившись с Солнцем. Европейское космическое агентство и миссия Солнечной и гелиосферной обсерватории НАСА смогли заснять последние секунды ее существования, пишет CNN Наука.

Впервые комета C/2024 S1 (ATLAS) была обнаружена 27 сентября с помощью системы оповещения об астероидном земном ударе на Гавайях. Небесному телу дали название «Хэллоуин», так как ученые предположили, что она должна будет быть видна в небе над Землей невооруженным глазом ближе к концу октября. Особенностью C/2024 S1 (ATLAS) было то, что при прохождении перигелия она могла бы достигнуть -5 звездной величины светимости. Это бы сделало ее видимой даже при дневном свете, а жители Северного полушария смогли бы наблюдать за ней еще несколько дней.

Однако комета, состоящая изо льда, замороженных газов и камня, оказалась слишком близко к Солнцу, распалась на куски и в итоге испарилась. Последние секунды ее существования удалось заснять космическим аппаратом SOHO.

Ученые считают, что «Хэллоуин» была частью семейства комет Крейца, происходящих от одного родительского объекта, который разлетелся на куски около Солнца около тысячи лет назад.

«Сложно предсказать, видна ли будет комета, особенно, такая как эта, скользящая рядом с Солнцем. Уже во время открытия астрономы разошлись во мнениях относительно того, выживет ли она или нет», - пояснил ученый из Военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне Карл Баттамс.

По его словам, крайне редко случается, что околосолнечные кометы выживают. Баттам отметил, что проект NASA Sungrazer руководителем которого он является, обнаружил более 4000 околосолнечных комет, и ни одна из них не пережила свой перигелий.

«Ожидается, что в период до 2030 года только три известные кометы будут видны невооруженным глазом (C/2024 E1, C/2024 G3 и 22P/Kopff)», - рассказал изданию руководитель Управления метеорной среды NASA Уильям Кук.

Также, по его словам, могут появиться еще одна или две кометы, которые станут достаточно яркими, чтобы их можно было увидеть в небе.