Полупроводниковый бизнес Samsung терпит бедствие

Компания Samsung Electronics, несмотря на рост операционной прибыли в третьем квартале до $6,66 млрд, столкнулась с сокращением прибыли в полупроводниковом сегменте на 40% до $2,83 млрд. Это сильно меньше ожидаемых $4,9 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания объяснила снижение доходов в полупроводниковом секторе единовременными выплатами сотрудникам и колебаниями валютных курсов. В то же время конкурент SK hynix смог получить рекордную операционную прибыль в размере $5 млрд, а TSMC также порадовала инвесторов своими финансовыми показателями в третьем квартале.

Аналитики отмечают, что бизнес Samsung по выпуску логических компонентов в третьем квартале увеличил размер убытков. Компания отказалась принимать от ASML литографическое оборудование, предназначавшееся для строящегося в Техасе нового предприятия Samsung по контрактному выпуску логических компонентов.

В мобильном сегменте дела с реализацией микросхем памяти у Samsung тоже шли плохо. Операционная прибыль компании на этом направлении в годовом сравнении снизилась на 15% до $2 млрд.

Капитальные затраты в полупроводниковом секторе в этом году должны составить $34,7 млрд. В то же время чистая прибыль Samsung превзошла ожидания аналитиков, составив более $7 млрд, благодаря реализации смартфонов и носимых устройств.

Общая выручка Samsung выросла на 17% до $57,4 млрд. В новом квартале компания ставит на сегмент ИИ и ожидает продолжение ослабления спроса на память в мобильном сегменте и на рынке ПК.