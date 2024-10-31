«Вояджер-1» отправил сигнал через передатчик, который не включался более 40 лет

Из-за проблем в работе основного радиопередатчика «Вояджер-1» послал сигнал через вспомогательный модуль. Как сообщает Space.com со ссылкой на заявление NASA, он не запускался более 40 лет — с 1981 года.

В середине октября аппарат столкнулся с проблемой в работе основного коммуникационного оборудования и перешел в безопасный режим работы для экономии энергии. Проблема обнаружилась после того, как на «Вояджер-1» отправили команду включения одного из обогревателей 16 октября. Обычно передача сигнала на зонд, который находится на расстоянии от Земли более чем в 24 млрд км, занимает около 23 часов. Столько же требуется на получение ответа.

18 октября команда миссии не обнаружила сигнала в X-диапазоне с помощью антенн сети Deep Space Network (DSN). Это случилось из-за того, что он оказался меньшей мощности из-за снижения подачи энергии на основной передатчик аварийной системой. Позже NASA все же удалось получить ответ, однако 19 октября связь с «Вояджером-1» оборвалась полностью, поскольку зонд полностью отключил передатчик сигналов X-диапазона.

По мнению инженеров, после сбоя аварийная система защиты активировалось еще несколько раз, из-за чего зонд начал работать на вспомогательном передатчике сигналов — он отправляет информацию в S-диапазоне. Команда миссии опасалась, что этот сигнал и вовсе не дойдет до Земли: за 43 года, с момента последней активации устройства, «Вояджер-1» оказался от планеты на гораздо большем расстоянии, а S-передатчик значительно слабее, чем X-передатчик. При этом специалисты не хотели рисковать и отправлять сигналы на последний, что могло бы в результате вызвать очередную активацию аварийной системы.

В результате 22 октября с Земли послали сигнал именно на S-передатчик. Спустя два дня команде наконец удалось зафиксировать ответ. Сейчас эксперты NASA собирают всю доступную информацию, чтобы определить причину активации аварийной системы и вернуть зонд в нормальное состояние работы.

Вариантов причины срабатывания аварийной системы может быть несколько. Например, перерасход энергии аппарата: в такой ситуации «Вояджер-1» автоматически отключает не ключевые системы для экономии энергии. При этом у зонда должно было быть достаточно энергии для работы обогревателя. По оценкам NASA, изучение произошедшего может занять несколько недель.