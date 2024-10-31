Рынок смартфонов показал рекордный рост с начала пандемии

Мировой рынок смартфонов демонстрирует постепенное восстановление и достиг наивысших показателей за третий квартал 2024 года с начала пандемии. По данным аналитической компании Canalys, вендоры за этот период отгрузили 309,9 млн устройств.

В третьем квартале Samsung сохранила лидерство среди производителей смартфонов, заняв 19% рынка, однако отрыв от конкурентов значительно сократился. Apple отстала всего на один процентный пункт, а Xiaomi, занявшая третье место, заняла 14% рынка.

Аналитики Canalys отмечают, что Apple удалось вывести на индийский рынок более старые модели, такие как iPhone 13 и iPhone 15, что еще больше увеличило ее долю. Ожидается, что Apple сохранит лидирующие позиции в четвертом квартале 2024 года, однако разница с конкурентами будет меньше, чем обычно, из-за задержек с поставками.

Наибольший рост поставок наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Они превзошли показатели рынка в целом благодаря усилению ценовой конкуренции и стимулированию каналов сбыта в бюджетном сегменте.

Ожидания экспертов на 2025 год остаются сдержанно-оптимистичными. На зрелых рынках, таких как США, Китай и Западная Европа, ожидается рост сегмента премиальных гаджетов за счет устройств с искусственным интеллектом.