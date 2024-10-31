Японские ученые вывели гибридные клетки растений и животных. Они способны получать энергию от солнечного света, как растения. Это достижение может повлиять на технологии создания искусственных органов и тканей для трансплантации и выращивания искусственного мяса.

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Клетки животных и растений обладают разными структурами для выработки энергии. У животных это митохондрии, которые преобразуют химическую энергию из пищи. У растений и водорослей это хлоропласты, которые вырабатывают энергию из солнечного света путем фотосинтеза.

В ходе нового исследования команда Токийского университета внедрила хлоропласты в клетки животных и обнаружила, что они продолжают выполнять фотосинтез на протяжении минимум двух дней. Хлоропласты получили от красных водорослей, клетки животных – от хомяков.

Когда ученые направили на гибридные клетки лазерный луч, то увидели внутри них хлорофилл. В норме этого вещества не должно быть в животных клетках. Его наличие показало, что клетки усвоили хлоропласты, и процесс фотосинтеза идет.

«Насколько нам известно, это первое зарегистрированное обнаружение фотосинтетического переноса электронов в хлоропластах, имплантированных в клетки животных», – отметили специалисты.

Ученые отметили, что при выращивании искусственных органов возникает проблема гипоксии – низкого уровня кислорода внутри ткани. Это препятствует делению клеток. В случае с гибридными клетками кислород может поступать в ткани посредством фотосинтеза и обеспечивать их рост, сообщает Proceedings of the Japan Academy.