Ученые выступили против запуска тысяч спутников для интернета

Ученые призвали американское правительство приостановить дальнейшие запуски низкоорбитальных интернет-спутников, пока не будет проведено всестороннее исследование для оценки их экологического вреда.

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Федеральная комиссия США по связи (FCC) выдала SpaceX лицензию на запуск почти 12 тысяч интернет-спутников Starlink — это в два с лишним раза превышает количество всех остальных аппаратов над нашей планетой. Но и этого Илону Маску мало — его компания просит разрешить ей запустить еще более 20 тысяч спутников.

Более 100 исследователей космоса обратились к главе Космического бюро FCC Джули Кирни с письмом, в котором выразили обеспокоенность быстрым ростом группировки низкоорбитальных спутников.

«Экологический вред от запуска и сгорания стольких спутников неясен. Это потому, что федеральное правительство не провело экологическую экспертизу, чтобы понять последствия. Что мы знаем — так это то, что больше спутников и больше запусков приводят к большему количеству вредных газов и металлов в нашей атмосфере», — говорится в обращении.

Срок службы спутников Starlink — около пяти лет, после чего они сгорают в атмосфере. Выделяющиеся при этом вещества могут нарушить тонкий баланс элементов и молекул в верхних слоях атмосферы, обеспокоены авторы письма.

Они напомнили, что правила выдачи разрешений на запуск созданы почти четыре десятилетия назад, и регулятор слишком отстал от бурного развития космических технологий.

Неудовольствие ученых вызывает и еще одно следствие резкого роста количества спутников в небе — помехи астрономическим наблюдениям.

«Представьте себе открытую книгу — и большую полосу, нарисованную поперек страницы маркером. Вот что они делают», — посетовал Дэвид Джуитт, профессор астрономии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, подписавший письмо.

По его словам, все чаще приходится переснимать одни и те же участки космоса из-за спутниковых следов или убирать их на компьютере.

Starlink ранее уже получал подобные претензии и стал наносить на свои спутники специальное покрытие против бликования.