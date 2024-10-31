В России подешевел iPhone 13 Pro

В России вновь подешевел популярный флагманский смартфон Apple iPhone 13 Pro. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

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Смартфон iPhone 13 Pro был представлен в 2021 году и, несмотря на свой трехлетний возраст, он по-прежнему пользуется большой популярностью и предлагает современные функции. Цены на устройство значительно упали: на старте продаж он стоил от 110 тыс. руб., в прошлом году — от 80 тыс. руб., а осенью 2024 года его цена опустилась до 65-70 тыс. руб., что составляет примерно 25% от первоначальной стоимости.

Отмечается, что это последний смартфон Apple, выпущенный до официального ухода компании из страны. Благодаря этому iPhone 13 Pro поддерживает все стандарты связи, включая VoLTE и VoWiFi, что позволяет совершать звонки даже в местах с плохим покрытием, что особенно актуально для жителей отдаленных поселений. Такие функции не поддерживаются в России даже в современных iPhone 14, 15 и 16.

iPhone 13 Pro все еще актуален для пользователей благодаря флагманским характеристикам. Так, в смартфоне установлен OLED-экран с частотой 120 Гц, тройная камера с телеобъективом, который поддерживает трехкратное оптическое приближение, а также процессор Apple A15 Bionic. Например, даже в последних базовых моделях iPhone 16 нет третьей камеры с зумом и плавного экрана с частотой 120 Гц.