Honor представила флагманские смартфоны Magic7 и Magic7 Pro

Honor выпустила в Китае новую серию флагманских смартфонов Magic 7, в которую вошли две модели: Honor Magic 7 и Honor Magic 7 Pro.

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Оба устройства имеют одинаковый дизайн, но отличаются некоторыми характеристиками.

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7 Pro получил 6,82-дюймовый дисплей AMOLED LTPO с разрешением 2800×1280 пикселей (453 ppi), частотой обновления 1-120 Гц и максимальной яркостью 5000 нит.

Поддерживается функция Dolby Vision, а также технология Honor AI Oasis Eye-Care с круглой поляризованной защитой, снижающей вредное воздействие синего света и улучшающей усвоение лютеина.

Экран сертифицирован TÜV Rheinland за отсутствие мерцания и комфорт для глаз. В качестве процессора выступает новый 3-нм чипсет Snapdragon 8 Elite с графическим процессором Adreno 830 (40% прирост производительности в играх), до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ ПЗУ.

Основная камера тройная:

50 Мп главный датчик OmniVision OVH9000, 1/1,3″, переменная светосила ƒ/1.4-2.0, OIS;

50 Мп широкоугольный объектив, ƒ/2.0, эквивалентное фокусное расстояние 12 мм;

200 Мп телеобъектив Samsung S5KHP3, ƒ/2.6, 100-кратный цифровой зум, OIS.

Селфи-камера состоит из двух датчиков: 50 Мп и датчик 3D TOF (ƒ/2.0). Поддерживаются такие функции, как AI Eagle Eye Burst, режим суперпортрета и улучшения изображений на базе ИИ для лучшего качества фотографий в любых условиях освещения.

За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 5850 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки через USB-C мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт. Технология аккумулятора Qinghai Lake третьего поколения от Honor в сочетании с чипом E2 улучшает его состояние и продлевает срок службы.

Также стоит отметить 3D ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который может разблокировать телефон даже мокрыми руками, рейтинги водо- и пылезащиты IP68 и IP69, стереодинамики и поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и технологию DTS Ultra для улучшения качества звука. Honor Magic 7 Pro предлагает спутниковую связь Tiantong, обеспечивая подключение в зонах без сотовой сети. Размеры: 162,7×77,1×8,8 мм, вес – 223 грамма.

Honor Magic 7

Honor Magic 7 оснащён 6,78-дюймовым ультратонким плоским OLED-дисплеем с разрешением 2800×1264 пикселей (453 ppi), частотой обновления 1-120 Гц и максимальной яркостью 5000 нит. Процессор и объём памяти такие же, как у Pro-версии.

Основная камера тройная:

50 Мп главный датчик OmniVision OVH9000;

50 Мп сверхширокоугольный объектив;

50 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS.

Селфи-камера Honor Magic 7, в отличие от старшей версии, имеет один 50-мегапиксельный датчик. Ёмкость аккумулятора чуть меньше, чем у Pro-варианта, и составляет 5650 мАч. Однако мощность быстрой проводной и беспроводной зарядки у обеих моделей одинакова.

Honor Magic 7 поддерживает спутниковую связь Beidou. Оба устройства работают на базе MagicOS 9.0 на основе Android 15, которая обеспечивает расширенные возможности ИИ, включая YOYO Smart Assistant для управления уведомлениями приложений и подписками с помощью одной голосовой команды. Размеры: 162,1×75,8×7,95 мм, вес – 199 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Серия Magic 7 поступит в продажу в Китае 8 ноября. Honor Magic 7 Pro предлагается в четырёх цветах: Moon Shadow Grey, Snowy White, Sky Blue и Velvet Black. Honor Magic 7 доступен в пяти цветах: Sunrise Gold, Moon Shadow Grey, Snowy White, Sky Blue и Velvet Black.

Цена Honor Magic 7 Pro:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 5699 юаней ($799);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 6199 юаней ($869);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 6699 юаней ($940).

Цена Honor Magic 7: