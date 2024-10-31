В оазисе Саудовской Аравии нашли руины города бронзового века

Следы поселения возрастом 4400 лет нашли на территории оазиса Хайбар в Саудовской Аравии. Оно занимало площадь около 1,5 га и состояло из центральной части и жилого квартала, окруженного защитными валами.

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По оценкам исследователей, город был небольшим – его население не превышало 500 человек. В жилом районе обнаружили большое количество керамики и шлифовальных камней, а также остатки около 50 жилищ из глиняных материалов.

Два здания в центре, возможно, использовались в административных целях. В задней часть центрального района располагался некрополь со ступенчатыми башенным гробницами.

Интересно, что на месте раскопок не было найдено ни одного образца письменности. Исследователи обнаружили несколько следов злаков – можно предположить, что население города выращивало зерновые культуры.

Поселению присвоили название «аль-Ната». Его окружала стена длиной 14,5 км, которая защищала жителей от набегов кочевников.

Город был заселен примерно с 2400 года до нашей эры и заброшен в 1500-1300 годах. Ученые не смогли определить, почему это произошло.

В бронзовом веке процветали крупные города в Месопотамии, Египте и Восточном Средиземноморье. Новое исследование показало, что на Аравийском полуострове урбанизация протекала более медленными темпами. В III-II тысячелетии до нашей эры в этом регионе наблюдался переходный этап между кочевничеством и скотоводством и сложными городскими поселениями. Города были небольшими и располагались у оазисов, сообщает Live Science.