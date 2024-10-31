Россия запустила секретный космический аппарат

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1а» с космическим аппаратом военного назначения. Об этом в Telegram сообщило Минобороны России (МО РФ).

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Пуск носителя с полезной нагрузкой состоялся в 10:51 по московскому времени. В военном ведомстве не раскрыли предназначение космического аппарата.

Как пишет издание NSF, речь может идти о секретной миссии по запуску полезной нагрузки военного назначения на полярную орбиту.

В сентябре Минобороны России сообщило, что запущенные легкой ракетой «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк спутники военного назначения выведены на целевые орбиты.