Россияне подсели на «умные» подушки и LED-маски для лица

С января по сентябрь 2024 года особой популярностью у россиян на маркетплейсах стали пользоваться «умные» подушки, LED-маски для лица, антигравитационные увлажнители воздуха и портативные фотопринтеры. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «Мегамаркет».

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За год продажи портативных кофемашин выросли в 25 раз. Также набрали популярность антигравитационные увлажнители воздуха, которые привлекают внимание своим оптическим эффектом изменения движения капель воды.

Инновационные устройства также демонстрируют значительный рост продаж. С января по сентябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года продажи LED-масок для лица выросли на 131%, а умных ушных палочек – на 132%. Эти товары чаще всего покупают в зимний период. С началом учебного года популярность набрали электрические точилки: пик продаж пришелся на август, накануне старта нового учебного года.

Параллельно с интересом к инновационным технологиям наблюдается и тренд на ретро. Пленочные фотоаппараты, аудио- и видеокассеты, а также принтеры для фотопечати снова пользуются большой популярностью. Так, продажи портативных фотопринтеров в 2024 году выросли почти вдвое, а пленочных фотоаппаратов — в шесть раз.