Стало известно, что именно привлекает россиян в складных смартфонах

Бренд Tecno опросил россиян, чтобы выяснить причины, по которым люди переходят с обычных смартфонов на модели со складными экранами. Исследование охватывало функциональные и эмоциональные потребности людей, а также мотивацию потенциальных покупателей складных устройств. Результаты исследования имеются в распоряжении редакции «Газета.Ru».

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Согласно результатам опроса, большинство респондентов указали на большой экран для просмотра контента в высоком качестве (44%), инновационный дизайн и уникальную функциональность (44%), а также тонкий и легкий дизайн (41%) как на основные факторы, привлекающие их к складным смартфонам.

Исследование также показало, что пользователи предпочитают использовать складные смартфоны для просмотра видео (43%), чтения электронных книг (41%) и работы с электронными документами (40%). Более половины респондентов отметили, что при выборе смартфона для них наиболее важными факторами являются высокое качество фотографий (34%), известный и надежный бренд (33%), а также высокая скорость и стабильность работы устройства (28%).

В целом, исследование бренда выявило, что россияне чаще всего используют смартфоны для общения в мессенджерах, просмотра и публикации контента в социальных сетях, чтения новостей и информационных ресурсов, поиска данных в интернете. Реже они применяют смартфоны для чтения электронных книг, видеомонтажа, а также для фитнеса и управления здоровьем.