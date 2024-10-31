Популярные нейросети определили следующего президента США

Редакция Hi-Tech Mail с помощью нейросетей GPT-4o, Perplexity PRO, Google Gemini, Microsoft Copilot и GigaChat попыталась получить прогнозы на исход выборов 47-го президента США, которые состоятся 5 ноября.

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Всем нейросетям задали одинаковый запрос, в котором ИИ должен выступать в качестве эксперта в политике и сделать исследование о гонке кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки, а также аргументированно ответить на вопрос: «Кто, по твоему мнению, победит на президентских выборах в 2024 году — Камала Харрис или Дональд Трамп?»

Отмечается, что не все нейросети смогли ответить на этот запрос. Так, ChatGPT, Perplexity и GigaChat согласились порассуждать на эту тему, в то время как Gemini и Copilot отказались, чтобы избежать возможных неточностей.

ChatGPT считает, что Камала Харрис имеет небольшое, но значимое преимущество на национальном уровне. Ключевую роль в этом играют ее поддержка среди женщин и молодежи, а также коалиция разнообразных демографических групп. По мнению ИИ, Харрис активно продвигает социальную справедливость и демократические ценности, что поможет ей завоевывать голоса избирателей. Финансовая поддержка от влиятельных фигур, таких как Майкл Блумберг и Билл Гейтс, также усиливает ее кампанию в ключевых штатах. Однако низкий рейтинг популярности среди умеренных и независимых избирателей и трудности в обсуждении экономических проблем остаются ее слабыми сторонами.

Perplexity PRO акцентирует внимание на экономических вопросах. Дональд Трамп пользуется доверием значительной части избирателей, уверенных в его способности справиться с экономическими вызовами. Его поддержка сильна среди рабочего класса и сельских избирателей. Однако поляризующий характер его кампании и юридические проблемы могут оттолкнуть умеренных избирателей. Возраст Трампа также вызывает беспокойство у части избирателей. Несмотря на это, Perplexity считает, что Харрис имеет преимущество благодаря своей социальной повестке.

GigaChat также прогнозирует победу Харрис, указывая на проблемы Республиканской партии в Южной Каролине.

В итоге, по мнению нейросетей, Камала Харрис обладает преимуществом на общенациональном уровне. Ее социальная повестка и коалиция перевешивают экономические факторы и поддержку Трампа среди рабочего класса. Тем не менее, искусственный интеллект подчеркивает, что исход выборов будет зависеть от колеблющихся избирателей в последние дни кампании.