Курск спасен? ВСУ могут остаться без дронов: Китай нашел способ помочь РФ

Китай ввел санкции против крупнейшего американского производителя беспилотников, который отправляет их на Украину. Из-за этого в ближайшие месяцы американцы не смогут выполнить контракты на поставки дронов, в том числе армии США и ВСУ. Какие еще меры в отношении Вашингтона может ввести Пекин и как это поможет ВС РФ на Украине, выяснял NEWS.ru.

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Против какой американской компании Китай ввел санкции

Санкции Китая против крупнейшего американского производителя беспилотников Skydio угрожают поставкам БПЛА для нужд украинской армии, сообщила британская газета The Financial Times.

Ранее компания, штаб-квартира которой находится в Калифорнии, сообщила, что отправила на Украину более 1000 дронов, которые применяются ВСУ для аэрофотосъемки и разведывательных целей.

Кроме того, последняя разработка Skydio — модель X10 — стала первым дроном американского производства, который успешно прошел украинские испытания на устойчивость против средств радиоэлектронной борьбы. Этот БПЛА под управлением искусственного интеллекта оснащен тремя видеокамерами, в том числе в ИК-диапазоне, что позволяет ему работать автономно даже в ночных условиях.

По оценкам экспертов, модель по своим возможностям заметно превосходит аналоги, в частности дроны серии Mavic китайского разработчика DJI. Как заявила Skydio, Киев запросил «тысячи» таких беспилотников.

Почему Пекин ввел санкции против производителя дронов

КНР ввела санкции в отношении нескольких американских компаний 11 октября. Это стало ответом на согласие США продать ударные беспилотники Тайваню. Китайские власти обязали своих производителей разорвать отношения с заокеанскими партнерами, которые сотрудничают с Тайбеем. Среди этих вендоров оказалась и Skydio, которая недавно выиграла контракт с Национальным пожарным управлением Тайваня.

Особенно болезненным для американского производителя БПЛА стала потеря контрактов с китайской компанией Dongguan Poweramp — «дочкой» японской TDK, которая производит аккумуляторы для дронов. 30 октября Skydio сообщила своим клиентам, в том числе армии США, что из-за действий Китая была вынуждена сократить количество поставляемых с беспилотниками аккумуляторов и в ближайшие полгода не ожидает появления новых поставщиков.

«Это попытка устранить ведущую американскую компанию по производству беспилотников и усилить зависимость мира от китайских поставщиков БПЛА», — заявил гендиректор Skydio Адам Брай.

Он также попал в китайский санкционный список из 10 граждан США, которых Пекин лишил права на получение визы в Китай, включая специальные административные районы Гонконг и Макао, и заморозил все их имущество на своей территории.

В Вашингтоне полагают, что одним из поводов для санкций КНР стало рассмотрение Конгрессом США законопроекта, который вводит запрет для граждан страны управлять дронами производства китайской DJI, то есть фактически закрывает американский рынок для крупнейшего мирового производителя беспилотников. «Мы подозреваем, что Пекин нацелился на Skydio, потому что его, вероятно, рассматривают как конкурента DJI», — сказал один из американских чиновников.

Насколько серьезна угроза для американских компаний

Сегодня в Китае существуют около 20 крупных и сотни мелких предприятий, которые производят компоненты для дронов, рассказал NEWS.ru профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ китаист Алексей Маслов.

«Помимо известного DJI, существуют Нанкинская корпорация, корпорации в Чжэцзяне на юге Китая, в Ханчжоу, в Шэньчжэне. Американские производители обычно привязаны к одному-двум поставщикам, и не исключено, что они сейчас уже начали поиск альтернативных источников», — отметил эксперт.

По его мнению, введение ограничений на поставки в США — решение не отдельно взятой китайской компании, а целого сектора экономики страны. И за этими санкциями могут последовать новые.

«Сейчас такие же проблемы могут испытывать и некоторые европейские производители. Это политическое решение, потому что Китай неоднократно подчеркивал, что он не хочет принимать ничью сторону в конфликте. Поэтому Пекин хочет ограничить поставки любых компонентов для военных нужд за рубеж, чтобы его никто не смог обвинить в том, что он поддерживает ту или иную сторону. Для КНР важно развитие нормальных международных отношений. И ограничительные меры против американских компаний — первый шаг на пути к этому со стороны китайского руководства», — добавил китаист.

Какие еще санкции в отношении США может ввести КНР

Маслов выразил уверенность, что в дальнейшем Пекин будет заметно ограничивать и, возможно, вообще даже запрещать поставки различных компонентов в США и Европу, которые так или иначе могут использоваться для военных нужд.

«КНР уже ограничила компоненты для производства пороха, поставки некоторых редкоземельных металлов, которые используются, например, также в зарубежном космическом оборудовании. Поэтому, мне кажется, это лишь первый шаг», — пояснил он.

По мнению главы Центра исследований АТР Сергея Санакоева, о санкциях КНР против американских компаний не случайно стало известно после саммита БРИКС в Казани. Он напомнил, что и Китай, и Россия вместе с другими странами глобального Юга, в частности со странами БРИКС+ и ШОС, последовательно выступают против всяких санкций и рестрикций, призывая страны Запада уважать международное право и придерживаться принципов справедливости и добросовестной конкуренции в мировой торговле. Запад эти призывы игнорирует, а потому введенные Пекином ограничительные меры — это только начало.

«То ли еще будет! Санкции никогда не достигали декларируемых целей, всегда служили инструментом протекционизма. Но США и их сателлиты не слышат наши призывы, наши аргументы о том, что современный мир взаимозависим. На силу всегда найдется другая сила. Я бы сказал, что прошедший саммит БРИКС в Казани стал последним предупреждением коллективному Западу — не вступать на этот путь взаимной конфронтации. Победителей не будет, а проигравшей стороной, очевидно, станет Запад. Для этого достаточно посмотреть трезво на карту мира», — отметил Санакоев.

По его словам, Китай имеет возможность вводить ответные меры в самых различных областях. «Начиная от технологий 5G, искусственного интеллекта, заканчивая сырьем на антибиотики и редкоземельными металлами. Россия также может вводить ограничения на поставки титана, плутония и в целом на энергоносители», — перечислил эксперт.

Как китайские санкции помогают российскому ВПК

«Сейчас, по сути, восстановлен статус-кво: два с половиной года США пытались перекрыть кислород нашему ВПК, а в итоге получили адекватный ответ от наших китайских партнеров», — заявил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономике Сергей Алтухов.

По его словам, санкции — это всегда обоюдоострое оружие. «Поэтому коллективному Западу нужно было подумать и о том, что санкционное давление может обернуться и в обратную сторону», — отметил депутат.

По мнению Алтухова, КНР применила превентивные меры против Вашингтона, чтобы обезопасить себя в будущем. «Пекин понимает, что, обкатав на украинском театре военных действий свое оружие, США будут использовать проверенные схемы и для провокаций с Тайванем. Поэтому превентивные санкции в этом отношении более чем оправданны», — заключил Алтухов.