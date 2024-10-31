SpaceX запустила 200-ю группу спутников Starlink

Компания SpaceX запустила 200-ю по группу интернет-спутников системы Starlink. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Пуск ракеты Falcon 9 состоялся 31 октября в 00:10 по московскому времени с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Все 23 космических аппарата системы Starlink были выведены на заданные орбиты.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что компания SpaceX уведомила Федеральную комиссию по связи США о планах на порядок увеличить скорость системы спутникового интернета Starlink.

В заявке, направленной регулятору, утверждается, что пропускная способность спутников поколения Gen2 будет увеличена примерно со 100 мегабит в секунду до 1 гигабита в секунду.