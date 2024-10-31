Microsoft прояснила ситуацию со скрытой установкой функции Recall на ПК

Microsoft прояснила, что ее спорная функция Recall, предназначенная для создания «скриншотов» активности на ПК, к которым можно вернуться, не устанавливается скрытно в последнем обновлении Windows 11 (версии 24H2). Microsoft подчеркивает, что функция остается опциональной и может быть удалена.

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По словам эксперта по Windows Албакора, появление Recall в этой сборке связано с продолжающимися проблемами интеграции, а не с угрозой пользователелям.

«У Microsoft невероятно сложная и долгая система интеграции изменений разработки в основную сборку, части работы по опционализации, скорее всего, не были объединены сразу, и, таким образом, в очень специфических сценариях возникали циклы сбоев, которые не проходили тестирование», — объясняет Албакор.

Старший менеджер по продуктам Microsoft Брендон Леблан подтвердил, что Recall не является частью Windows 11 версии 24H2. Предварительная версия инструмента будет скоро доступна для тестирования.