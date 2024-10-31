На территории монастыря в РФ нашли фрагмент керамики возрастом 6 тыс. лет

Фрагмент глиняного горшка возрастом 6 тыс. лет нашли археологи на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Это доказывает, что в древности на месте крупнейшего в Европе православного монастыря была стоянка эпохи неолита, сообщили ТАСС в музее.

"На территории здания Поварни XVI столетия проходят археологические исследования. Сегодня специалисты ООО "Вологодская археология" на месте раскопок обнаружили ямочно-гребенчатую керамику, созданную в четвертом тысячелетии до нашей эры, которая относится к эпохе неолита", - рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Как отметил директор компании "Вологодская археология" Алексей Угланов, находка подтверждает, что территория, на которой находится Кирилло-Белозерский монастырь, была удобна и пригодна для проживания более 6 тыс. лет назад. Древнейшую керамику обнаружили на стыке зданий Поварни и Трапезной палаты.

"Найденные нами материалы подтверждают, что в каменный век на этой территории существовали поселения. Фрагменты горшков из глины сделаны во времена неолитической революции, во период, когда люди научились обжигать глину, превращая ее в твердое водонепроницаемое вещество. Это открытие позволило изготавливать прочную посуду, в которой можно было варить и жарить продукты, а также хранить их в течение долгого времени. Для этого времени характерны лепные керамические сосуды с прямыми стенками, округлым дном, с зональным орнаментом из ямок и отпечатков гребенчатого штампа. Фрагмент именно такой керамики и был обнаружен", - рассказал Угланов.

После научного описания найденный предмет будет передан в фонды музея. После археологических и реставрационных работ на комплексе Поварни планируется создать там открытые фондохранилища, в которых представят и неолитическую стоянку.