Лингвист предложил вариант русского перевода первого закона Ньютона

Первый закон механики, известный также как первый закон Ньютона, действительно следовало бы переводить с латыни на английский несколько иначе, чем это было сделано в конце XVII века. Такое мнение высказал ТАСС доцент переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Алексей Гришин и предложил собственный перевод.

Эксперт согласился с позицией американского ученого, профессора философии Политехнического университета Виргинии Дэниела Хука, обсуждаемой в некоторых СМИ, в том числе российских. По мнению Хука, в привычной формулировке первого закона механики (как по-английски, так и по-русски), по которой тело остается в покое или движется равномерно, если на него не действует внешняя сила, слово "если" чрезмерно мягко или слабо передает мысль Исаака Ньютона.

"Профессор Хук совершенно обоснованно усмотрел упущение, сделанное в английском переводе первого закона Ньютона, который, разумеется, был изначально сформулирован на латыни. Как справедливо отмечает профессор, от внимания переводчика ускользнуло латинское слово quatenus, само по себе означающее "до какой степени", а в сочетании с союзом nisi (если не) приобретающее строго ограничительное значение, которое указывает на тесную связь, в данном случае причинно-следственную", - рассказал Гришин.

Доцент Гришин предложил свой перевод первого закона Ньютона с латинского на русский. Он звучит так: "Всякое тело пребывает в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения постольку, поскольку не изменяет этого своего состояния под воздействием приложенных к нему сил".

В 2019 году Гришин, который является также специалистом в области современных и древних языков, литературы и философии, защитил диссертацию, посвященную физическому учению античной Стоической школы. Как рассказал эксперт, философы-стоики еще в Древней Греции сумели предвосхитить законы Ньютона, вплотную подойдя к концепциям гравитации и инерции.