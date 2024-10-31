Названы сроки выхода глобальной версии HyperOS 2 для Xiaomi

Портал XiaomiTime опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) график выпуска глобальной прошивки HyperOS 2 на базе Android 14 для смартфонов Xiaomi и перечислил все модели, которые будут обновлены до новой версии ОС.

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Так, HyperOS 2 Global начнет поступать на ряд смартфонов уже в четвертом квартале 2024 года, с последующим расширением на большее количество устройств в первом квартале 2025 года. Первыми обновление получат флагманские модели Xiaomi 14 и Xiaomi 13T Pro.

В первом квартале 2025 года обновление дойдет до Xiaomi 14 Ultra, серии Xiaomi 14T, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T, Poco F6 и F6 Pro, POCO X6 Pro 5G, а также линейки Redmi Note 13, включая версии 4G, Pro 5G и Pro+ 5G, Redmi 13 и Redmi 12.

Xiaomi утверждает, что с обновлением до HyperOS 2 будет улучшена производительность, а также добавлен более интуитивно понятный интерфейс и расширенная оптимизация устройств. Среди ключевых обновлений значатся улучшенный Control Center, продвинутые функции камеры на базе искусственного интеллекта для флагманских моделей, а также усовершенствованное управление батареей и оптимизация ресурсов, что обеспечит более длительное время работы устройств.