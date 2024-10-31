Европа вернула России марсианский посадочный модуль Kazachok («Казачок») отмененной европейско-российской миссии ExoMars-2022.

Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

«Модуль "Казачок" для программы "ЭкзоМарс" возвращен в Россию», — заявили в госкорпорации.

В мае SpaceNews сообщило, что НАСА выделит Европейскому космическому агентству (ЕКА) сотни миллионов долларов на марсоход. Издание подчеркивало, что США в миссии ExoMars фактически заместили вклад России, от сотрудничества с которой европейская сторона отказалась в 2022 году.

Европейско-российская миссия ExoMars предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Первый этап программы — ExoMars-2016 — был запущен в 2016 году. Для второго этапа программы — ExoMars-2022 — Россия предоставляла ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года, но был отменен по инициативе ЕКА из-за специальной военной операции.