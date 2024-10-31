$97.05-0.27105.22-0.22
Почта

OpenAI начала работу с TSMC для разработки собственного ИИ-чипа

OpenAI, как сообщают СМИ, начала работать с Broadcom и TSMC для разработки своего первого собственного чипа, предназначенного для ИИ-систем, одновременно диверсифицируя поставки чипов, которыми «правят» AMD и Nvidia.

OpenAI начала работу с TSMC для разработки собственного ИИ-чипа
© Ferra.ru

Решение отказаться от амбициозных планов по созданию заводов связано с высокими затратами и длительными сроками на создание сети фабрик. Вместо этого OpenAI сосредоточится на внутреннем проектировании чипов, используя партнерства для управления поставками и затратами.

Новый чип, ожидающийся для производства в 2026 году, будет, по сообщениям, поддерживать задачи инференции. Стратегия OpenAI отражает более широкую тенденцию в отрасли среди технологических гигантов, таких как Amazon и Microsoft, обеспечивать разнообразные источники чипов на фоне растущих затрат и нехватки поставок.

Наука и техника
Amazon
Microsoft