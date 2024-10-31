Флагманские Xiaomi 15 с новейшим HyperOS 2 виснут и тормозят

Недавно представленные флагманские смартфоны Xiaomi 15, работающие на новой ОС HyperOS 2 (на базе Android 15), столкнулись с неожиданными проблемами.

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Пользователи китайских соцсетей сообщают о зависаниях и лагах, что вызывает разочарование среди первых попробовавших. Журналисты и блогеры, которые уже успели протестировать новинку, отмечают, что смартфоны работают далеко не так плавно, как заявлялось на презентации.

HyperOS 2 должна была обеспечить высокую скорость и стабильность, но, по видеоотчётам, текущее состояние системы оставляет желать лучшего.

Ожидается, что Xiaomi выпустит апдейт для улучшения производительности, но нет уверенности, что это произойдет в ближайшее время.

При этом Xiaomi 15 поступит в продажу уже в ближайшие дни по стартовой цене 61 тыс рублей, что выше стоимости предыдущей модели, как и предупреждал основатель компании Лэй Цзюнь.