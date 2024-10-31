Нейросети придумали оригинальный метод изучения иностранных языков

Нейросети придумали оригинальный метод изучения языков
Нейросети предлагают россиянам новые методы обучения иностранным языкам.
Об этом «Российской газете» рассказала преподаватель английского языка Нелли Бондарева.
«Эти системы анализируют ответы учащегося, скорость обучения и прочие параметры, чтобы затем предоставлять уроки, соответствующие его индивидуальному уровню и темпу усвоения. Такой индивидуализированный подход позволяет ученику двигаться вперед, уделяя внимание слабым местам и углубляя знания в областях, где он уже добился успеха», — заявила Бондарева.
Еще одним преимуществом нейросетей является удобный процесс исправления ошибок через программы автоматической проверки грамматики и правописания Grammarly, например. Нейросети могут помочь учащимся в развитии разговорных навыков.
Бондарева добавила, что подобная программа в данный момент разрабатывается и планируется к запуску в работу для иностранных студентов и носителей — для изучения и русского языка.