Google Pixel Watch получили новый виджет для контактов с телефона

Компания Google расширила возможности своих часов Pixel Watch, представив новую «плитку», которая позволяет пользователям по-новому взаимодействовать со своими контактами прямо с запястья.

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Плитка обеспечивает мгновенный доступ к отдельным контактам, избавляя от необходимости перемещаться по многочисленным меню. люди могут легко инициировать звонки или отправлять сообщения всего несколькими нажатиями на циферблат часов.

© 9to5Google

© 9to5Google

Для контактов с несколькими телефонными номерами плитка предлагает удобное меню выбора. Индивидуальный виджет «Контакты» может быть добавлен на циферблат часов.

А ещё можно быстро отвечать с помощью эмодзи на пришедшее сообщения прямо с запястья.

Хоть Pixel Watch 3, 2 и 1 не получили обновлений в этом месяце, Google заверила пользователей, что про них не забыли: Wear OS 5 для старых устройств будет позже в этом году.