Ученые обнаружили в Патагонии самого древнего головастика

Аргентинские палеонтологи из Университета Маймонида в Буэнос-Айресе обнаружили самого старого ископаемого головастика. Открытие сделали во время поисков окаменелостей динозавров в формации Ла-Матильда на территории Патагонии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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По словам ученых, они случайно наткнулись на прекрасно сохранившийся экземпляр личинки лягушки вида Notobatrachus degiustoi, содержащий отпечатки мягких тканей, включая глазные яблоки, жабры и нервы.

Образец датируется 161 млн лет назад в середине юрского периода. Предыдущий старейший головастик относился к раннему меловому периоду 145-100 млн лет назад.

Палеонтологи также оценили размер существа, достигавший 16 сантиметров. Голова личинки лягушки была сравнима с мячом для игры в бейсбол.

За исключением размера, тело головастика N. degiustoi очень напоминало тело современных сородичей. Отпечатки на жабрах указывают на то, что головастик, вероятно, даже питался схожим образом, всасывая планктон, водоросли и другую органическую массу вокруг себя.

Учитывая, что эти сложные системы уже развились у головастиков 161 млн лет назад, головастики, вероятно, существуют так же долго, как и взрослые лягушки, предположили исследователи.