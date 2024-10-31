Россиянин купил три новых MacBook Pro за тысячу рублей

Москвичу удалось купить три MacBook Pro 14 по супервыгодной цене — 1107 рублей при рыночной стоимости около 600 тысяч руб.

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Как же ему это удалось, рассказываем в материале ниже.

Что случилось

Денис из города Раменского натолкнулся в интернете на рекламу MacBook 14 серии, в ней три «яблочных» компьютера предлагали купить всего за 1107 рублей — 369 руб. за штуку. Пройти мимо такого предложения было сложно, поэтому москвич сразу им воспользовался: нажал на ссылку, оплатил — вот только в ответ ничего не получил, рассказывает телеграм-канал Mash.

Тогда мужчина обратился в маркетплейс, но там ему ответили, что сам агрегатор ничего не продаёт, а только показывает товары. Продавец же извинился и объяснил, что это не более чем просто привлекательная реклама, а сами макбуки стоят от 140 тыс. до 320 тыс. рублей.

Тогда Денис пошёл в суд.

Что в итоге

Суд встал на сторону москвича и признал сделку добросовестной и состоявшейся. Продавца обязали отдать покупателю три ноутбука по указанной в рекламе стоимости, то есть по 369 рублей за каждый.

Представители компании пытались сопротивляться, заявляли, что у них нет нужных комплектующих и никогда не будет. Однако юрист Александр Питниченко в качестве доказательства продемонстрировал суду точно такие же модели, которые спокойно продаются в других интернет-магазинах. Суд это убедило. И в итоге Денис получил свою покупку.